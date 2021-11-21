В Первоуральске определились с темой новогоднего городка

Новогодний городки организовывают во многих городах региона. Фото: Владимир Мартьянов

Первоуральск выбрал тему новогоднего городка. Она посвящена 290-летнему юбилею города, который будет отмечаться в 2022 году.

В рамках заданной темы на центральной площади Парка новой культуры установят ледяные скульптуры в виде значимых объектов города: входная арка с гербом города, стела "Первоуральск", стела "Европа-Азия", композиции "Завод", "Набережная", "ИКЦ", "Корабельная роща". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Идея – показать, что город развивается во всех направлениях: он и промышленный, и культурный, и спортивный, и комфортный, и инновационный", сказала заместитель Главы Первоуральска по управлению социальной сферой Любовь Васильева.

Также в новогоднем городке будут традиционные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также две деревянные и две ледяные горки. От большой горки в этом году опять отказались из-за коронавируса. Для активного отдыха в парке организуют каток.

Открытие запланировано на 29 декабря. Конкурс на строительство уже объявлен, подрядчика планируют выбрать к концу ноября.

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Фото: с сайта администрации Первоуральска