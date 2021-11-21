В Свердловской области военная прокуратура добилась установки надгробного памятника ветерану ВОВ

Ветерану ВОВ установили новый надгробный памятник. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области родственники ветерана Великой Отечественной войны не могли получить качественный памятник для погибшего. После вмешательства военной прокуратуры, на могиле фронтовика установили надгробье.

В ходе рассмотрения обращения родственников, было выявлены нарушения законодательства, которые допустили должностные лица военного комиссариата Свердловской области.

"Установлено, что мемориальная компания приняла на себя по договору подряда обязательства по изготовлению и установке надгробного памятника ветерану. Однако после получения на эти цели выплаты из федерального бюджета в размере 36 тыс. рублей в отведённые сроки их не выполнила. Производственные и монтажные работы были затянуты на полтора года", говорится в сообщении ведомства.

Более того, сам памятник был с дефектами. Ответственные должностные лица военкомата не контролировали исполнение договора, поэтому допустили некачественную работу.

В адрес врио военного комиссара региона военным прокурором внесено представление об устранении нарушений законодательства. Во исполнение изложенных в нем требований все работы завершены, недостатки устранены, памятник на месте захоронения ветерана установлен. Виновные лица привлечены к ответственности.

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