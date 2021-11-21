Наталья Орейро привилась "Спутником V"

Уругвайская певица Наталья Орейро привилась от коронавирус. Она выбрала российскую вакцину "Спутник V".
В дальнейшем она не планирует прививаться другими препаратами. Об этом сообщает РИА "Новости"
"Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V"... [Вакцинировалась] двумя дозами "Спутника". Очень хорошо", -цитирует её агентство.
Напомним, на прошлой неделе Наталья Орейро получила российский паспорт.
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