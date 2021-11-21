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21 ноября 2021, 17:46

Наталья Орейро привилась "Спутником V"

Ампулы с вакциной

"Спутник V" остаётся самой распространённой российской вакциной. Фото: Галина Соловьёва

Уругвайская певица Наталья Орейро привилась от коронавирус. Она выбрала российскую вакцину "Спутник V". 

В дальнейшем она не планирует прививаться другими препаратами. Об этом сообщает РИА "Новости"

"Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V"... [Вакцинировалась] двумя дозами "Спутника". Очень хорошо", -цитирует её агентство.

Напомним, на прошлой неделе Наталья Орейро получила российский паспорт.

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