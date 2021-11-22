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Общество
22 ноября 2021, 11:05

Последствия снегопада на свердловских трассах ликвидируют 354 спецмашины

уборка снега

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Фото: Павел Ворожцов.

На дорогах Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 354 снегоуборочных машин. Для борьбы с гололёдом использовано 187 тонн песка и 5,3 тыс. тонны пескосоляной смеси.

По данным регионального управления автомобильных дорог, сильный снегопад прошёл на территории Среднего Урала с 16:00 до 23:00 21 ноября. Высота снежного покрова на проезжей части достигла 6 сантиметров.

Специалисты управления лично контролируют уборку, организованную подрядными организациями. Трассы инспектирует 13 человек. По их данным, последствия снегопада будут полностью ликвидированы в течение дня. Кроме того, постоянный мониторинг метеоусловий и состояния дорожного покрытия осуществляют 48 автоматических комплексных постов.

Сообщить о неубранных участках дорог регионального значения можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Замечания также принимаются по телефону горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Водителям напоминают о необходимости соблюдения ПДД, скоростного режима. Также при непогоде необходимо выбирать стиль вождения, который позволит сохранить постоянный контроль за движением транспортного средства, сообщает департамент информполитики региона.

Областная газета Свердловской области

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