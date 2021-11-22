Совсем «труба»?

В первом домашнем матче первоуральцы проиграли кировской «Родине» со счётом 2:6. Фото: Дмитрий Тропин/пресс-служба ХК "Уральский трубник"

В Первоуральске прошла традиционная пресс-конференция, предваряющая первый домашний матч местной команды «Уральский трубник» в чемпионате России по хоккею с мячом. Руководители клуба, главный тренер и капитан команды рассказали о подготовке к сезону и о стоящих перед командой задачах. О главном – проблемах с финансированием было сказано вскользь.

Стало привычным, что тональность высказываний на таких встречах с журналистами уже много лет весьма пессимистическая – подвижек со строительством современной арены нет, скромный бюджет остаётся скромным, из-за чего игроки при всём присущим первоуральцам патриотизме рано или поздно уезжают в поисках лучшей доли. Вот и в это межсезонье команда лишилась пяти игроков основного состава, в том числе одного из прошлогодних лидеров Егора Ахманаева, уже открывшего счёт голам за сильнейший сейчас российский клуб – московское «Динамо».

На удивление в этот раз сетования на проблемы были сдержанными. Думаю, просто потому, что бить во все колокола в «Трубнике» уже отчаялись. Более того, приятно удивляет позитивный настрой возглавившего команду в межсезонье Олега Хайдарова. Девять лет он был помощником Алексея Жеребкова и, наверное, по-другому представлял себе дебют в роли главного. Но сейчас он терпеливо работает со вчерашними юниорами, помогает им адаптироваться в Суперлиге, говорит о том, что каждый, даже проигранный матч, даёт хоккеистам необходимый опыт. И хочется искренне пожелать ему удачи в этом благородном и неблагодарном деле.

Главная проблема «Трубника» сейчас в другом, и «Областная газета» об этом неоднократно писала. Вот и сейчас в клубе затаив дыхание ждут результатов работы депутатской согласительной комиссии, после чего станет ясно, сколько «Уральский трубник» получит средств из областного бюджета. Не надо питать иллюзий – их будет меньше, чем планировалось. А «областные» деньги – это примерно две трети одного из самых маленьких бюджетов клубов Суперлиги по хоккею с мячом.

Есть ещё один момент, о котором мы писали – хоккейный клуб «Уральский трубник» с 2010 года имеет юридический статус «автономной некоммерческой организации». Её учредителями до 10 ноября текущего года были три физических лица. Как пояснил корреспонденту «Областной газеты» избранный 1 ноября председателем наблюдательного совета клуба Сергей Сотин, направлены письма с предложением войти в состав учредителей городской администрации Первоуральска, правительству Свердловской области и Трубной металлургической компании, которая сейчас владеет Новотрубным заводом. Ответов пока нет.

Как пояснил корреспонденту «Областной газеты» избранный 1 ноября председателем наблюдательного совета клуба Сергей Сотин, направлены письма с предложением войти в состав учредителей городской администрации Первоуральска, правительству Свердловской области и Трубной металлургической компании, которая сейчас владеет Новотрубным заводом. Ответов пока нет. Как долго просуществует клуб в таком подвешенном состоянии – вопрос риторический.По факту вся ответственность за будущее клуба сейчас лежит на том же Сергее Сотине и Валерии Эйхвальде – людях заслуженных и уважаемых, но не имеющих никаких рычагов влияния. Многое сейчас будет зависеть от позиции главы Первоуральска Игорь Кабца, который снял с себя полномочия главы наблюдательного совета, но остался его членом.

– Не забывайте, что «Уральский трубник» – это не только профессиональная команда, в которой за редким исключением играют свои воспитанники, действительно социальный проект для города, – напоминает президент клуба Валерий Эйхвальд. – Сотни, да уже и тысячи мальчишек прошли через нашу уникальную систему дворовых клубов, со всей России к нам приезжают перенимать наш опыт работы с детьми. Наши лучшие игроки постоянно играют в национальной сборной России – сильнейшей в мире.

Ситуация складывается странная. С одной стороны, есть настойчивая рекомендация президента страны сокращать бюджетное финансирование профессиональных клубов. И можно не сомневаться, что это будет сделано. Тем более в ситуации, когда все столкнулись с экономическими проблемами, вызванными ковидом. Но ведь есть и пятилетней давности просьба главы государства поддержать хоккей с мячом. Похоже, что о ней все как-то подзабыли.

Мне представляется, что «Уральский трубник» может спасти только готовность к сотрудничеству трёх сторон – тех самых, которым отправлены письма. При понимании того, что бюджетная составляющая в финансировании клуба будет сокращаться. Спасителем клуба станет тот, кто соберёт всех за «круглым столом».

Конечно, в юбилейный сезон (в январе «Уральскому трубнику» исполнится 85 лет) хотелось бы говорить о другом. Но как-то пока не до праздника.

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