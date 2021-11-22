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22 ноября 2021, 14:25

В Свердловской области ФСБ пресекла канал сбыта боеприпасов

боеприпасы

В отношении свердловчанина возбуждены три уголовных дела. Фото: пресс-служба УФСБ России по Центральному военному округу.

Житель посёлка Красный Свердловской области незаконно приобрёл и хранил боеприпасы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у него дома были найдены два артиллерийских снаряда, 180 взрывателей, а также патроны различного калибра.

Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу. Они изъяли все обнаруженные боеприпасы, рассказали в пресс-службе федерального органа исполнительной власти.

В отношении свердловчанина возбуждены три уголовных дела:

  • по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств);
  • по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов);
  • по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

Вынесение обвинительного приговора ожидается в декабре текущего года.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Центральному военному округу.
Областная газета Свердловской области

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