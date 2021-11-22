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22 ноября 2021, 19:46

Каток в ЦПКиО Екатеринбурга откроется 26 ноября

каток "Северное сияние" в ЦПКиО Екатеринбурга

В этом году зимний сезон стартует в парке раньше обычного. Фото: пресс-служба парка.

Каток "Северное сияние" в ЦПКиО Екатеринбурга ждёт первых посетителей в ближайшую пятницу, 26 ноября с 17:00. Как и в прошлом году он разместится на территории фан-зоны.

По данным пресс-службы парка имени Маяковского, на катке вновь появятся светящиеся арт-объекты и праздничная иллюминация. На территории будет играть музыка и работать фудкорт. Для юных екатеринбуржцев будет доступен детский каток.

Время работы катка: пн с 17:00 до 22:00, вт-чт с 10:00 до 22:00, пт-вс с 10:00 до 23:00. По выходным и праздникам выход на лёд будет закрыт с 14:00 до 15:00 для подготовки к вечернему катанию. 

Цены: выход на лёд - от 100 до 250 руб в зависимости от дня недели и времени посещения (держатели карт "Мир" получат скидку 20%), прокат коньков - 200 руб/час. 

Добавим, в прошлом году открытие катка состоялось в середине декабря.

Отмечается, что остальные зимние локации в парке откроются в следующем месяце. В том числе на территории ЦПКиО появится Парк горок с ледовым городком. Его флагманом станет горка высотой с пятиэтажный дом. На ней будет три ската разной высоты.

Позже на сайте "Областной газеты" появится список катков, доступных жителям уральской столицы.

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Областная газета Свердловской области

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