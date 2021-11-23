Трактор с интеллектом, «Валера, верим», QR код в законе: самое интересное в номере за 23 ноября

Доброе утро, дорогие читатели!

Для тех, кто только проснулся предлагаем помечтать, как в будущем не придётся просыпаться так рано и ехать на работу, работать за нас будет искусственный интеллект. Но почему в будущем? Это уже происходит сейчас. Наш корреспондент побеседовал с гендиректором НПО автоматики Андреем Мисюрой и тот рассказал о прорывных разработках оборонного предприятия в сфере технологий для сельского хозяйства. Сегодня искусственный интеллект управляет комбайнами и тракторами, убирает урожай и возделывает пашню.

Заменит ли искусственный интеллект человека? Гендиректор НПО автоматики уверен, что да, заменит. По его словам, человечество эволюционирует не за счёт социальных законов или политической воли, а за счёт экономики. Искусственный интеллект будет внедрён повсеместно, потому что это экономически целесообразно. Беспилотный комбайн работает 24 часа в сутки, и поэтому цена нормо-часа у него – самая минимальная. А вот сможет ли искусственный интеллект восстать против человека – об этом вы узнаете, прочитав материал в сегодняшнем номере «Областной газеты».

Также для любителей спорта – публикация о ситуации в национальной сборной по футболу. Позле проигрыша Хорватии тренер нашей команды Валерий Карпин высказался о возможном уходе из сборной. И вот футбольная сага под названием «Быть или не быть» подошла к концу: Валерий Карпин объявил о том, что остаётся на посту наставника сборной России как минимум до конца стыковых матчей. Он сказал, что будет готовить футболистов в первую очередь психологически, но речи о найме, к примеру, командного психолога, не идёт. Карпин продолжает верить в то, что это поколение российских футболистов может конкурировать на самом высоком уровне. Ну а нам остаётся только сказать фразу, которая стала своеобразным мемом ещё со времён его работы в «Спартаке»: «Валера, верим».

Ну и напоследок тема, которая не перестаёт волновать россиян все последние дни и недели – пресловутые QR коды. В Татарстане без них уже не пускают в городской общественный транспорт, у нас – в торговые центры и кафе. Законно ли это? Ответ на этот вопрос дал Свердловский областной суд, оставив без удовлетворения административный иск с требованием признать незаконными введение в регионе QR-кодов в качестве пропуска в торговые центры, культурные учреждения и ряд других мест. Ожидания, что процесс затянется на несколько дней, не оправдались. На разбирательство и принятие решения у суда ушло около шести часов. Но истец, Иван Волков, заявил, что обязательно подаст апелляцию. А вы верите, что вердикт может быть иным?