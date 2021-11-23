В Екатеринбурге приставы опечатали семь промышленных кранов

После исправления выявленных нарушений ООО может обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения постановления. Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге судебные приставы по решению суда приостановили деятельность семи промышленных кранов. Их владелец должен устранить имеющиеся нарушения требований безопасности. На это дано 90 дней.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, речь идёт о кранах ООО «Логистика Урал», расположенных в промзоне №2 Среднеуральской ТЭЦ.

Выехав по адресу, судебные приставы-исполнители вручили представителю должника копию судебного решения, а также разъяснили, какие санкции могут последовать в случае самовольного возобновления эксплуатации кранов. Рубильники и короба питания подъёмного оборудования (четырёх козловых кранов, стрелового крана и двух гусеничных) опечатали.

Добавим, санкция ч. 1 ст. 91 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов) предусматривает для юрлиц штраф от 200 до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«При назначении наказания ООО «Логистика Урал» суд учёл характер совершенного им административного правонарушения, а также то обстоятельство, что допущенные им нарушения правил и норм промышленной безопасности при эксплуатации кранов могут привести к аварийной ситуации, а, значит, представляют потенциальную угрозу жизни и здоровью работников», - говорится в сообщении.

После исправления выявленных нарушений ООО может обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения постановления.