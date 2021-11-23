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23 ноября 2021, 13:48

Три уголовных дела возбудили в Свердловской области из-за подделки медотводов и сертификатов о вакцинации

QR-код и паспорт

За поддельные QR-коды положено наказание. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области возбудили три уголовных дела по факту подделки медотводов и сертификатов о вакцинации. Все они расследуются.

Одно из дел возбуждено по факту продажи фальшивых медотводов от вакцинации по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков"), и два дела - по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"В 2021 году на территории Свердловской области органами дознания областного ГУ МВД России возбуждено и расследуется три уголовных дела по фактам реализации поддельных сертификатов о вакцинации и справок о медицинском отводе от вакцинации", - цитирует агентство заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Александра Катина.

Напомним, ранее полиция задержала в Екатеринбурге двух торговцев поддельными справками о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19.

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Три уголовных дела возбудили в Свердловской области из-за подделки медотводов и сертификатов о вакцинации