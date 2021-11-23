Темы дня

Общество
23 ноября 2021, 19:22

На 92-м году жизни скончался Почётный гражданин Свердловской области Николай Голышев

Николай Голышев

Звание Почётного гражданина Свердловской области было присвоено Николаю Голышеву в 2014 году. Фото: сайт губернатора Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной профессора Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, Почётного гражданина Свердловской области Николая Голышева. Он ушёл из жизни в возрасте 91 года.

Глава региона назвал профессора консерватории выдающимся артистом, опытным и требовательным преподавателем, а также сильным и мудрым человеком.

"Николай Николаевич внёс весомый вклад в развитие вокального искусства и культуры, создал десятки незабываемых образов в оперных спектаклях, воспитал несколько поколений одаренных певцов, которые сегодня украшают сцены лучших театров страны", - передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор отметил, что благодарная и добрая память о Николае Голышеве останется навсегда в сердцах его учеников, родных, коллег и вообще всех уральцев, которые ценят творчество музыканта и его приверженность традиционной оперной школе.

Николай Голышев родился 9 декабря 1929 года в посёлке Касли Челябинского округа Уральской области. С 1953 по 1959 годы учился в Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, в 1958 году он стал солистом Свердловского театра оперы и балета им. Луначарского, а в 1961 году - солистом Куйбышевского театра оперы и балета.

С 1963 по 1985 годы Николай Голышев был солистом оперы - вокалистом (баритон) Свердловского театра оперы и балета. С 1967 года он был преподавателем, а с 1974 года - доцентом кафедры сольного пения Уральской государственной консерватории.

В 1973 году артист удостоился звания заслуженный артист РСФСР, а в 1980 году - народный артист РСФСР. Звание Почётного гражданина Свердловской области было присвоено Николаю Голышеву в 2014 году.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.11.2021, 20:16 / Общество
В схему обращения с ТКО в Свердловской области включили объекты по переработке
23.11.2021, 19:46 / Общество
Свердловские власти ослабили коронавирусные ограничения в регионе
23.11.2021, 19:22 / Общество
На 92-м году жизни скончался Почётный гражданин Свердловской области Николай Голышев
23.11.2021, 18:42 / Общество
Как проходит вакцинация в торговых центрах Екатеринбурга? Рассказываем и показываем
23.11.2021, 18:27 / Общество
Запуск трамвая в Верхнюю Пышму отложили до мая 2022 года