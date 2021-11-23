На 92-м году жизни скончался Почётный гражданин Свердловской области Николай Голышев

Звание Почётного гражданина Свердловской области было присвоено Николаю Голышеву в 2014 году. Фото: сайт губернатора Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной профессора Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, Почётного гражданина Свердловской области Николая Голышева. Он ушёл из жизни в возрасте 91 года.

Глава региона назвал профессора консерватории выдающимся артистом, опытным и требовательным преподавателем, а также сильным и мудрым человеком.

"Николай Николаевич внёс весомый вклад в развитие вокального искусства и культуры, создал десятки незабываемых образов в оперных спектаклях, воспитал несколько поколений одаренных певцов, которые сегодня украшают сцены лучших театров страны", - передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор отметил, что благодарная и добрая память о Николае Голышеве останется навсегда в сердцах его учеников, родных, коллег и вообще всех уральцев, которые ценят творчество музыканта и его приверженность традиционной оперной школе.