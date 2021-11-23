На 92-м году жизни скончался Почётный гражданин Свердловской области Николай Голышев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной профессора Уральской государственной консерватории им. Мусоргского, Почётного гражданина Свердловской области Николая Голышева. Он ушёл из жизни в возрасте 91 года.
Глава региона назвал профессора консерватории выдающимся артистом, опытным и требовательным преподавателем, а также сильным и мудрым человеком.
"Николай Николаевич внёс весомый вклад в развитие вокального искусства и культуры, создал десятки незабываемых образов в оперных спектаклях, воспитал несколько поколений одаренных певцов, которые сегодня украшают сцены лучших театров страны", - передаёт слова Евгения Куйвашева департамент информполитики Свердловской области.
Губернатор отметил, что благодарная и добрая память о Николае Голышеве останется навсегда в сердцах его учеников, родных, коллег и вообще всех уральцев, которые ценят творчество музыканта и его приверженность традиционной оперной школе.
Николай Голышев родился 9 декабря 1929 года в посёлке Касли Челябинского округа Уральской области. С 1953 по 1959 годы учился в Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского, в 1958 году он стал солистом Свердловского театра оперы и балета им. Луначарского, а в 1961 году - солистом Куйбышевского театра оперы и балета.
С 1963 по 1985 годы Николай Голышев был солистом оперы - вокалистом (баритон) Свердловского театра оперы и балета. С 1967 года он был преподавателем, а с 1974 года - доцентом кафедры сольного пения Уральской государственной консерватории.
В 1973 году артист удостоился звания заслуженный артист РСФСР, а в 1980 году - народный артист РСФСР. Звание Почётного гражданина Свердловской области было присвоено Николаю Голышеву в 2014 году.