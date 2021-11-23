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23 ноября 2021, 21:24

Роспотребнадзору могут передать полномочия по контролю за оборотом метанола

  Ксения Лязер
Алкоголь

В России за девять месяцев пресечена деятельность 329 подпольных производств по изготовлению контрафактного алкоголя. Фото: Алексей Кунилов.

В комитете Госдумы по экономической политике и в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам прошли совещания, с участием сотрудников МВД РФ, в ходе которых обсуждались массовые отравления контрафактным алкоголем в России. Также рассматривался вопрос о передаче Роспотребнадзору полномочий по контролю за производством и оборотом продукции.

Отмечается, что на совещании обсуждалось и возможное ужесточение уголовной ответственности за изготовление, хранение и сбыт алкогольной продукции.

"По результатам совещания принято решение о выработке комплекса мер, направленных на разработку регламента производства и оборота метилового спирта, усиление контроля за производством и оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей, в том числе подготовку обращения в Правительство РФ для определения ответственного федерального органа исполнительной власти в части контроля за производством и оборотом указанной продукции, рассмотрении вопроса передачи полномочий в Роспотребнадзор", - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Кроме того, в России за девять месяцев пресечена деятельность 329 подпольных производств по изготовлению контрафактного алкоголя. Из незаконного оборота изъято свыше 665,3 тыс. декалитров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также выявлено 52 552 лиц, совершивших правонарушение.

"По результатам проведенных мероприятий возбуждено 2 905 уголовных дел, составлено 58 519 протоколов об административных правонарушениях", - отмечается в ведомстве.

Напомним, в октябре стало известно о гибели 25 свердловчан, отравившихся контрафактным алкоголем. В Оренбургской области от отравления метанолом скончались 30 человек. В Курганской области от отравления контрафактным алкоголем погибли три человека, ещё три – пострадали.

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Областная газета Свердловской области

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