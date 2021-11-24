Доктор с мольбертом, долгожданная дорога, паспорт для болельщика: самое интересное в номере за 24 ноября

Доброе утро, дорогие читатели! Для тех, кто только проснулся и пребывает в хорошем настроении для упрочения позитива на весь оставшийся день советуем начать читать сегодняшний номер «Областной газеты».

Там есть очень достойные, поистине добрые публикации. Например, под рубрикой «Народный доктор» вы найдёте корреспонденцию о детском хирурге-ортопеде из Екатеринбурга, заведующем детским ортопедическим отделением Уральского института травматологии и ортопедии Андрее Пулатове. Он ещё к тому же и художник. В библиотеке имени Белинского в Екатеринбурге открылась его художественная выставка под названием «Выражения ежа». В авторе представленных 27 работ сочетаются творческая натура и серьёзный травматолог со стажем, но спор между этими двумя ипостасями продолжается.

Днём Андрей Пулатов – опытный травматолог-ортопед и главный внештатный детский врач травматолог-ортопед министерства здравоохранения Свердловской области. А вечером – свободный художник-любитель, создающий волшебные сюжеты на белых полотнах, чтобы его маленьким пациентам было не так страшно идти на лечебную процедуру. В профессии Андрей Пулатов уже более 34 лет, и счёт операций за это время идёт на тысячи. Вместе с бригадой они могут делать несколько операций за день. В жизни Андрея Пулатова бывают периоды, что, едва выйдя из операционной, он сразу бежит в неё снова, но рисование он не забрасывал никогда. Может, поэтому за годы совмещения этих двух совершенно разных ипостасей – доктора и художника – мужчина научился видеть так много общего между ними. И работу хирурга-ортопеда, и занятие живописью Андрей Пулатов называет творчеством, так как и то и другое стремится к гармонии и красоте: были ножки разной длины, врачи делают их одинаковыми, а с картинами и так всё понятно.

Ещё одна добрая публикация этого номера – о завершении строительства автомобильной дороги, которая связала две сельских территории региона, долгие годы разделённые между собой лесами и болотами. На востоке Свердловской области появилась ещё одна дорога регионального значения. Она соединила населённые пункты двух районов – село Зубково Тугулымского городского округа и деревню Ермакова Слободо-Туринского муниципального района. Появления дороги жители обоих районов ждали несколько десятилетий. Прямого сообщения между населёнными пунктами до сегодняшнего дня не было. Чтобы добраться до друзей или родственников из Зубково в Ермакова, расстояние между которыми – восемь километров по прямой, нужно было сделать крюк в 150 километров через Тугулым и Талицу. Сейчас доехать из одного населённого пункта в другой можно за пять минут. Чем не повод для сельчан отправиться к друг другу в гости!

Но в номере есть и проблемные материалы, один из них – о перспективе введения в России паспорта болельщика. Журналист редакции и эксперты к которым он обратился сомневаются в пользе этого начинания. Тем не менее, Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении паспортов болельщиков на спортивных мероприятиях, проходящих на территории России. Главной задачей возможного внедрения паспортов для зрителей называют обеспечение безопасности на стадионах и аренах. Система эта в России использовалась на трёх футбольных турнирах: Кубке конфедераций в 2017 году, чемпионате мира – 2018 и на матчах чемпионата Европы – 2020 в Санкт-Петербурге. Болельщику помимо билета необходимо было предъявить паспорт болельщика, который он должен был заблаговременно получить. Собственно, и приобрести билет без наличия этого документа было невозможно.

Но своевременна ли эта мера сейчас, когда на некоторые стадионы из-за коронавируса и вовсе не пускают фанатов, где-то, как, например, в Свердловской области, пускают максимум 500 человек – и это на 35-тысячную арену! Какой смысл рассматривать эту идею конкретно сейчас – большая загадка. Во-вторых, нынче внутрироссийские соревнования крайне редко сопровождаются какими-то беспорядками или скандалами. За исключением, наверное, различных принципиальных поединков и дерби. И введение паспортов болельщиков для всех зрителей поголовно неминуемо приведёт к снижению посещаемости спортивных арен, которая и так крайне низка. И в третьих: это действительно то, на что нам позарез нужно потратить отпущенные казной 800 миллионов рублей? Неужели в российском спорте нет других потребностей, где эти деньги пригодились бы больше?