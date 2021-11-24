В Екатеринбурге открыли памятную доску скончавшемуся топ-менеджеру УГМК

Памятная доска имени Владимира Белоглазова. Фото: пресс-служба УГМК.

В Екатеринбурге на улице Царской открыли памятную доску имени скончавшегося топ-менеджера УГМК Владимира Белоглазова. Сегодня ему бы исполнилось 65 лет.

Участие в мероприятии приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Императорского Православного Палестинского общества Сергей Степашин, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, гендиректор УГМК Андрей Козицын. Также на открытии памятной доски присутствовал помощник Президента РФ Игорь Левитин. Ранее он провёл в уральской столице совещание по подготовке к Универсиаде-2023.

Владимир Белоглазов с 2001 года до самой смерти в феврале 2021 года был бессменным директором по общим вопросам Уральской горно-металлургической компании, где курировал блок социальных вопросов. В 2016 году Владимир Алексеевич основал и возглавил Екатеринбургское отделение Императорского Православного Палестинского общества. При его непосредственном руководстве в Алапаевске установлен памятник Великой княгине Елизавете Федоровне, а позднее построен храм во имя Преподобномученицы, сообщает пресс-служба УГМК.

Ранее "Областная газета" писала, что в честь Владимира Белоглазова в Екатеринбурге назовут бульвар и улицу.

Добавим, 23 ноября стартовал пятый по счёту турнир по настольному теннису "Уральская шляпа". Он также посвящён памяти умершего руководителя УГМК. Традиционно в нём принимают участие политики и представители бизнеса.