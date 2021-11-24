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Общество
24 ноября 2021, 13:38

Очаг африканской чумы свиней выявили на территории войсковой части в Екатеринбурге

Свинья за забором

С африканской чумой свиней в Свердловской области борются уже почти два месяца. Фото: Павел Ворожцов

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) введён на складе столовой, расположенной на территтории войской части на Пехотинцев, 3 в Екатеринбурге. Ограничительные мероприятия там продлятся до 10 декабря.

Это следует из распоряжения, подписанного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на срок до 10 декабря на территории продовольственного склада столовой общества с ограниченной ответственностью «Парус», расположенного на территории федерального казенного учреждения «Войсковая часть 61207» по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, д. 3", - говорится в документе, опубликованном на региональном интернет-портале правовой информации.

Посторонним лицам запрещено посещать инфицированный объект, также там запрещаются перемещение и реализация продуктов убоя животных и продукции животноводства. Контроль возложен на директора департамента ветеринарии Свердловской области Евгения Трушкина.

Отметим, что другим распоряжением губернатор отменил карантин в личном хозяйстве в с. Калиновское, где в конце сентября был выявлен первый очаг АЧС в регионе. Другими документами в области отменён карантин в Екатеринбурге на Елизаветинском шоссе, 19, в п. Восточный Камышловского МР (Комарова, 15), в д. Старые Решёты Первоуральска, в Камышлове на ул. Урицкого, 16 б, на полигоне ТБО в Богдановичском районе.

Добавим, что, на данный момент, в Свердловской области из карантинных зон по африканской чуме свиней (АЧС) изъяли 1 784 животных, в том числе в учреждениях ГУФСИН - 692 свиньи. Компенсационные выплаты жителям начнутся в декабре.

Областная газета Свердловской области

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