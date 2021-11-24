В Сысерти сменился начальник местного отделения МВД

Временно исполняющим обязанности главы сысертского отделения полиции подполковник Александр Зеленин. Фото: сайт ГУ МВД России по Свердловской области.

В межмуниципальном отделе МВД России "Сысертский" сменился начальник. Временно исполняющим обязанности главы сысертского отделения полиции стал подполковник Александр Зеленин.

Информация о назначении врио главы местного отделения появилась на сайте ГУ МВД по Свердловской области.

Напомним, предыдущий начальник МО МВД "Сысертский" был назначен в июне 2020 года. Им стал подполковник полиции Александр Глущенко, который ранее возглавлял ОМВД Ахтубинского района Астраханской области. До 2018 года он возглавлял отдел № 2 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области.

По данным других СМИ, Александр Глущенко был переведён на должность начальника управления МВД по Сургуту.