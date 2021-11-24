В Екатеринбурге 24 ноября завоют сирены

Сотрудники МЧС предупреждают жителей Екатеринбурга о проведении проверки системы оповещения. Сирены завоют в уральской столице сегодня, 24 ноября, в период с 14:00 до 16:30.
Екатеринбуржцев просят не паниковать и спокойно продолжать заниматься своими делами.
"В связи с введением в эксплуатацию нового оборудования будет проведена проверка локальной системы оповещения с подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путём запуска электросирены", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Сирены завоют в районе пересечения улиц Восточной - Ферганской.