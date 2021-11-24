Темы дня

Общество
24 ноября 2021, 14:36

В Екатеринбурге 24 ноября завоют сирены

Система оповещения

Сирены завоют в районе пересечения улиц Восточной - Ферганской. Фото: Павел Ворожцов.

Сотрудники МЧС предупреждают жителей Екатеринбурга о проведении проверки системы оповещения. Сирены завоют в уральской столице сегодня, 24 ноября, в период с 14:00 до 16:30.

Екатеринбуржцев просят не паниковать и спокойно продолжать заниматься своими делами.

"В связи с введением в эксплуатацию нового оборудования будет проведена проверка локальной системы оповещения с подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путём запуска электросирены", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сирены завоют в районе пересечения улиц Восточной - Ферганской.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.11.2021, 15:04 / Общество
Свердловские власти оценят опыт введения QR-кодов в общественном транспорте Казани
24.11.2021, 14:36 / Общество
В Екатеринбурге 24 ноября завоют сирены
24.11.2021, 14:25 / Культура
Владимир Путин поздравил Александра Маслякова с 80-летием
24.11.2021, 13:46 / Общество
В России коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 33 558 человек
24.11.2021, 13:45 / Общество
Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области превышен на 39,7%