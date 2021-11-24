1 декабря завершается срок уплаты имущественных налогов физлиц. От них зависит бюджет региона, городов и посёлков

Меньше недели остаётся до последнего дня уплаты имущественных налогов за прошлый год. Традиционно это 1 декабря. Людям, которые не выполнят свои налоговые обязательства вовремя, уже со следующего дня начнут начислять пени. Однако далеко не все спешат совершить платежи.

Как оплатить?

Свердловчане начали получать налоговые уведомления ещё в конце сентября - начале октября. В них была включена информация о земельном, транспортном налогах, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ, который не был удержан ранее.

Сейчас уведомления уже вручены всем налогоплательщикам:

трети из них (600 тыс. уральцев) информация была отправлена в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы,

остальным (1,2 млн человек) - по почте заказным письмом.

Так что владельцам налогооблагаемого имущества, не имеющим льгот и ещё не получившим уведомления, нужно обратиться в почтовое отделение или проверить личный кабинет налогоплательщика. Если по какой-то причине уведомления до сих пор нет, человек может обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ или направить заявление на сайте ФНС.

Что касается уплаты налогов, то это можно сделать в банке, на почте, в офисе МФЦ или в кассе местной администрации. Доступна также дистанционная оплата - всё в том же личном кабинете налогоплательщика. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты либо получить QR- или штрихкод платежа для перехода в онлайн-сервис одного из банков-партнёров налоговой.

Цифра В Свердловской области насчитывается 1,8 млн налогоплательщиков. Это 42 процента от численности населения региона.

Налогоплательщиков стало больше, но сумма налогов снизилась

За 2020 год жителям Свердловской области начислили суммарно 5,2 млрд рублей по имущественным налогам. Это на 700 млн рублей меньше, чем за предыдущий год.

По словам начальника отдела налогообложения имущества Управления ФНС России по Свердловской области Павла Ваняшина, сокращение этой суммы произошло за счёт перехода на новый для региона порядок расчёта налога на имущество физлиц. Раньше за основу для этого бралась инвентаризационная стоимость объекта недвижимости, а теперь - кадастровая (подробно об этом "ОГ" рассказывала в №183). С введением изменений общая сумма налога на имущество в регионе сократилась с 2,7 млрд рублей до 2 млрд рублей, несмотря на то, что самих плательщиков налога стало больше на 200 тысяч человек. Это владельцы жилья, которое было построено после 2013 года и для которого не была определена инвентаризационная стоимость.

Снижение общей суммы налога произошло благодаря мерам, призванным избежать резкого увеличения налоговой нагрузки на граждан.

Так, на трёхлетний переходный период был введён специальный понижающий коэффициент. В первый год он равняется 0,2 (это значит, что в этом году владельцы недвижимости заплатят только пятую часть от суммы налога, исчисленного с кадастровой стоимости). В следующие два года коэффициент возрастёт до 0,4 и 0,6.

Кроме того, при расчёте налоговой базы для квартиры её кадастровая стоимость уменьшается на стоимость 20 квадратных метров, для жилого дома — на стоимость 50 "квадратов", для комнаты — 10 "квадратов".

Всё в последний момент

Несмотря на то, что рассылка налоговых уведомлений началась два месяца назад и сейчас до последнего дня своевременной уплаты осталось всего несколько дней, платежи совершили далеко не все налогоплательщики. По данным, озвученным Павлом Ваняшиным на пресс-конференции в начале недели, в Свердловской области в оплату поступило около 3 млрд рублей. Это менее 60 процентов от суммы трёх налогов - транспортного, земельного и налога на имущество физлиц.

Среди десятка опрошенных нами налогоплательщиков есть и те, кто, получив уведомление, сразу совершил оплату, и те, кто до сих пор этого не сделал. Последняя группа граждан объясняет свои действия не отсутствием желания или возможности платить по счетам, а банальной забывчивостью: вовремя не зашли в приложение ФНС или вовсе забыли пароли от личного кабинета. Павел Ваняшин сообщил, что в регионе уже не первый год наблюдается такая тенденция, что большое количество жителей области уплачивает налоги в последний день.

Поэтому мы хотели бы обратиться ко всем владельцам налогооблагаемого имущества, чтобы они не забыли в срок уплатить налоги. Особенно это касается владельцев квартир в новых домах, которые раньше налоги не платили, сказал начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Свердловской области Павел Ваняшин

Если граждане не успеют внести платежи, со 2 декабря им начнут начислять пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

Куда идут наши налоги? Доходы от транспортного налога поступают в региональную казну, а от земельного налога и налога на имущество физлиц - в местные бюджеты.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 No1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Опубликовано в №217 от 25.11.2021