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Общество
24 ноября 2021, 19:38

Екатеринбургский депутат предложил построить "Баден-Баден" на Шарташе за бюджетные средства

проект строительства "Баден-Бадена"

По итогам обсуждений решено создать контрольную группу, которая будет принимать участие в проработке проекта. Фото: проект.

Депутаты Екатеринбургской гордумы ещё раз обсудили проект термального комплекса на территории Шарташского лесопарка. В ходе встрече было озвучено предложение построить "Баден-Баден" за бюджетные средства.

Вариант строительства комплекса не за счёт инвестора, а из средств областного бюджета предложил рассмотреть депутат гордумы от КПРФ Роман Ступников. В таком случае, по его мнению, прибыль можно будет направить на развитие парка. При этом земельный участок останется в региональном ведении.

В свою очередь директор лесопарка Артур Зиганшин, который представил присутствующим проект термально-оздоровительного комплекса на южном берегу озера, ответил, что основная нагрузка по созданию кластера должна лечь на социально-ответственный бизнес. Он напомнил, что из бюджета итак финансируется благоустройство парка.

На встрече также звучали мнения экологов, общественных активистов и местных жителей. Люди выражали обеспокоенность сохранением природы. Директор Шарташского лесорпарка заверил, что ущерба экологии не будет. Деревья рубить не придётся. По итогам гидрологических и гидрогеологических исследований противопоказаний для размещения объекта нет.

"У нас состоялся конструктивный диалог. Все желающие смогли высказать свое мнение. Окончательное решение по созданию термально-оздоровительного комплекса будет приниматься в интересах жителей Екатеринбурга", – подчеркнул Председатель гордумы Игорь Володин.

По итогам обсуждений было решено создать контрольную группу, которая примет участие в проработке проекта, сообщает пресс-служба гордумы. Напомним, в сентябре депутаты гордумы "зарубили" проект строительства "Баден-Бадена". При этом застроить берег озера разрешили жители Екатеринбурга.

Ранее Артур Зиганшин рассказал о судьбе термального комплекса. Реализация проекта должна стартовать весной 2022 года. Общая сумма инвестиций на строительство комплекса составит порядка 1,5 млрд рублей (частные инвестиции).

Областная газета Свердловской области

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