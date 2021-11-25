Заплати и спи спокойно, трамвай мечтаний, ирбитские стройки: самое интересное в номере за 25 ноября

Доброе утро, дорогие читатели!

Для тех, кто только проснулся и собирается на работу мы напоминаем, что меньше недели остаётся до 1 декабря. Нет, не начала зимы, а последнего дня уплаты имущественных налогов за прошлый год. Тем, кто не выполнят свои налоговые обязательства вовремя, уже со следующего дня начнут начислять пени. Материал об этом и открывает наш сегодняшний номер «Областной газеты».

Свердловчане начали получать налоговые уведомления ещё в конце сентября – начале октября. В них была включена информация о земельном, транспортном налогах, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ, который не был удержан ранее. Сейчас уведомления уже вручены всем налогоплательщикам: трети из них, а это – почти 600 тыс. уральцев, информация была отправлена в личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, остальным (1,2 млн человек) – по почте заказным письмом. Несмотря на то, что рассылка налоговых уведомлений началась два месяца назад и сейчас до последнего дня своевременной уплаты осталось всего несколько дней, платежи совершили далеко не все налогоплательщики. По данным налоговой службы Свердловской области в оплату поступило около 3 млрд рублей. Это менее 60 процентов от суммы трёх налогов – транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц. Как всегда наши сограждане откладывают оплату налогов на последний день.

Откладывается и запуск долгожданного для многих уральцев трамвая от Уралмаша до Верхней Пышмы. Об этом – ещё один материал нашей газеты. Сроки открытия трамвайного движения из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму снова сдвинуты. Электротранспорт начнёт курсировать между городами не раньше мая 2022 года. Как рассказали «Областной газете» в департаменте информполитики Свердловской области, строительство межмуниципальной трамвайной линии до сих пор не завершено: на 75 процентов выполнены работы в Екатеринбурге и на 95 – в Верхней Пышме. Строители не успели закончить благоустройство территории. В уральской столице эти работы придётся перенести на весну, что и стало причиной очередного переноса пуска линии. Напомним, что изначально строительство трамвайной линии планировали завершить осенью 2020 года, но после этого сроки её открытия несколько раз сдвигались. В сентябре этого года, когда в Верхней Пышме начали возводить трамвайное депо, сообщалось, что техническая обкатка трамваев пройдёт в октябре-ноябре, а полноценный запуск линии – в начале 2022- го. Но и эти планы не сбылись.

А вот где строительные планы в последние годы чётко выполняются, так это в Ирбите. «Областная газета» посвятила успехам ирбитчан на этом поприще половину площади газетной полосы на второй странице номера. В начале августа «Облгазета» уже рассказывала, что город переживает строительный бум: отремонтировано несколько дорог, благоустроены скверы, идёт реставрация объектов культурного наследия. А инвестиции в городскую инфраструктуру за последние два года превысили 2,5 млрд рублей. Но буквально на днях выяснилось: ирбитчане запустили ещё несколько новых социально значимых проектов. О них мы рассказываем в этом материале. И уже есть задел на 2022 год в числе которых – реконструкция знаменитого «Пассажа» – когда-то главного павильона Ирбитской ярмарки.