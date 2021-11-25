Аркадия Чернецкого избрали на пост вице-президента Национального объединения строителей

Аркадий Чернецкий будет курировать деятельность организации в УрФО. Фото: Галина Соловьёва

Первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области Аркадий Чернецкий стал вице-президентом Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Он будет курировать деятельность организации в Уральском федеральном округе.

На этот пост Аркадия Чернецкого выдвинул президент объединения Антон Глушков. Бывший сенатор Совета Федерации избран на два года. Об этом сообщается на сайте организации.

"Очень рад, что у меня появилась возможность более тесного взаимодействия с НОСТРОЙ. Нацобъединение сегодня оказывает большое влияние на развитие строительной отрасли и формирование профильного законодательства. Кроме того, НОСТРОЙ активен в плане оценки предложений, появляющихся в Правительстве, Госдуме и Совете Федерации", - сказал Аркадий Чернецкий.

На избранном месте он будет отвечать за координацию деятельности НОСТРОЙ в УрФО, курировать работу Экспертного совета НОСТРОЙ, а также взаимодействие нацобъединения с органами государственной власти, включая Госдуму и Совет Федерации.

Напомним, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий сменил членство в Совете Федерации на пост первого заместителя председателя заксобрания Свердловской области в октябре этого года.