Владимир Путин наградил 11 жителей Среднего Урала

Владимир Путин наградил уральцев. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. В частности, за заслуги отмечены 11 жителей Среднего Урала.

Так, согласно документу, медалью Луки Крымского награждён начальник Свердловской дирекции здравоохранения Центральной дирекции здравоохранения - филиала ОАО «РЖД» Николай Юй. Этого поощрения он удостоен за большой вклад в организацию работы по оказанию медицинской помощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Почётное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присвоено профессору кафедры физики конденсированного состояния и наноразмерных систем УрФУ Алексею Бабушкину. Его коллега по вузу, профессор кафедры технологии машиностроения, станки и инструменты Александр Красильников удостоился почётного звания «Заслуженный работник атомной промышленности РФ». Ещё один сотрудник УрФУ, заведующий кафедрой физической и коллоидной химии Вячеслав Марков удостоен почётного звания «Заслуженный химик РФ».

Знаком отличия «За наставничество» награждён главный механик Серовского территориального участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению - ОАО «РЖД» Сергей Сорогин. Директору по горному производству управления по горному производству АО «Русская медная компания» Алексею Гордееву присвоено почётное звание «Заслуженный геолог Российской Федерации», а заместителю начальника технического отдела по гидрометаллургии АО «Кировградский завод твёрдых сплавов» Максиму Максимову и научному руководителю института АО «Уральский институт металлов» Леониду Смирнову - почётное звание «Заслуженный металлург РФ».

Согласно этому же указу Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени двух свердловских министров - министра промышленности и науки Сергея Пересторонина и министра транспорта и дорожного хозяйства Василия Старкова. Такой же награды удостоен машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Смычка Свердловской дирекции тяги Дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД» Герман Куканов.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.