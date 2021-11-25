Уральские бабушки и дедушки помогут детям поднять рождаемость в России

Некоторые бабушки проводят с внуками всё время, пока родители на работе. Фото: Галина Соловьёва

Учёные Уральского федерального университета провели опрос десятков свердловских семей и пришли к выводу, что помощь бабушек и дедушек в воспитании внуков – практически такой же труд, как официальная работа, который положительно влияет на экономику и демографию в России. Результаты своих исследований учёные представили на недавно прошедшей видеоконференции тематической площадки Национальной родительской ассоциации (НРА) «Родительский труд. Структура. Мотивация. Результаты».

Бабушка может всё

– Число исследований на тему бабушек и дедушек в других странах растёт, в России же их проводят в разы меньше. Нам захотелось посчитать, сколько труда в своих внуков и детей вкладывают наши бабушки и дедушки. Российский фонд фундаментальных исследований поддержал нас, – рассказывает профессор кафедры социологии и технологий Государственного и муниципального управления УрФУ, заместитель директора Школы государственного управления и предпринимательства Института экономики и управления УрФУ по науке и инновациям Анна Багирова.

Всего социологи УрФУ опросили 563 человека из семей, где присутствуют три поколения и есть дети младше 12 лет. Оказалось, что большая часть бабушек и дедушек активно участвует в воспитании внуков. Так, 21 процент опрошенных ежедневно помогают своим детям воспитывать младшее поколение. Столько же являются бабушками и дедушками «выходного дня». Присмотр за внуками, их сопровождение из школ и детских садов, совместное посещение выставок, спектаклей и концертов, помощь деньгами и продуктами – это далеко не полный перечень того, что делают представители старшего поколения в семьях. При этом больше всего помощи идёт от бабушек и дедушек со стороны мамы ребёнка – такая тенденция наблюдается не только у нас, но и в других странах.

Эпизодически предлагают свою помощь 32 процента бабушек и дедушек свердловских семей. Правда, четверть из опрошенных призналась, что вообще не участвует в воспитании внуков. Учёные отмечают: современные прародители вступают в свои права позже, чем раньше. Это связано с тем, что в уральских семьях всё чаще откладывают рождение детей. При этом женщины пребывают в статусе бабушки около 30 лет, в то время как мужчины занимают почётное место дедушки всего 13 лет. Такую разницу специалисты объясняют низкой продолжительностью жизни мужчин.

Надо поощрять материально?

Проведённый опрос позволил учёным УрФУ прийти к выводу, что, помогая своим дочерям и сыновьям воспитывать их детей, старшее поколение косвенно влияет на рождаемость в России.

– В семье, где есть помощь старших, охотнее соглашаются на рождение второго и третьего ребёнка, – считает педагог-психолог школы №69 Екатеринбурга, эксперт НРА и Свердловского областного родительского комитета, многодетная мама Оксана Лунегова. – В этом я убедилась на примере собственной семьи. Человеку гораздо легче сконцентрироваться на своей работе, если ребёнок остался с бабушкой. Снижается напряжённость конфликта «семья – работа», люди чувствуют себя более свободно и могут решиться ещё на одного ребёнка.

Как показал опрос, в большинстве случаев бабушки и дедушки получают удовольствие, оставаясь с внуками. Мировая статистика говорит о том, что общение с внуками в целом увеличивает продолжительность жизни старшего поколения. Дети дают старшим родственникам импульс к жизни, мотивируют следить за своим здоровьем, осваивать новые технологии. Получают пользу и внуки: они легче переживают детские травмы, лучше учатся.

– Несмотря на обоюдную пользу, затраты на внуков стоят компенсации на государственном уровне, – уверена исполнительный директор общественной организации «Форум женщина Урала», член президиума координационного совета НРА, ответственный секретарь Свердловского областного отделения НРА, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. – Вспомните, поначалу многие не верили, что семьям с детьми начнут выплачивать деньги, а сейчас материнский капитал никого не удивляет. Вот и бабушек с дедушками, воспитывающих внуков, стоит поощрять скидками и денежными компенсациями. Для этого необходимо разработать механизм, который позволил бы оценивать и возмещать их затраты труда. В этом году партия «Единая Россия» перед выборами собирала предложения от людей и составляла из неё «Народную программу». В проекте этой программы наша инициатива была, но в итоговую версию почему-то не попала. Но мы будем продолжать продвигать эту идею, спросим у бабушек и дедушек, какое вознаграждение они сами хотят. Возможно, сейчас у государства нет денег на реализацию нашего предложения. Но если мы хотим многодетную многопоколенную семью, то должны помогать старшему поколению.

В ТЕМУ Многие бабушки и дедушки охотно отзываются на просьбы детей помочь с внуками, но злоупотреблять такой бескорыстной поддержкой не стоит. В некоторых семьях считают, что старшее поколение обязано воспитывать внуков, но психологи считают такой подход в корне неверным. Бабушка должна иметь право в любой момент отказаться вести ребёнка в кружок и помогать в таком объёме, чтобы это приносило обоюдное удовольствие и ей, и внуку.