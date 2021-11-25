В 2022 году в центре Екатеринбурга вновь пройдёт фестиваль "Атмосфера"

В ходе конкурса будут отобраны восемь садов, представленных ландшафтными дизайнерами. Фото: Алексей Кунилов.

IV Евразийский фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера" вновь прибудет в Екатеринбург на площадь 1905 года летом 2022 года. С 25 ноября по 22 декабря организаторы мероприятия принимают заявки на конкурс зелёных проектов.

Как и в нынешнем году, все экспонаты и растения, которые украсят центр уральской столицы, будут переданы администрации города.

"Мы хотим представить небольшие скверы по 50-70 кв. м на центральной площади города, и после перенести их во все 8 районов города. Это будет новшеством, что в городское пространство переедут не только растения, как в прошлом году, но и целые маленькие скверики. Мы ведем переговоры по этому вопросу с администрацией Екатеринбурга", - сказала директор Евразийского ландшафтного фестиваля "Атмосфера" Юлия Сорокина.

В ходе конкурса будут отобраны восемь садов, представленных ландшафтными дизайнерами. Принять участие предлагают архитекторам, специалистам сферы ландшафтного искусства, и другим профессионала, чья работа связана с озеленением города или частных пространств.

Отмечается, что все работы будут выполнены на единую тему, которую в 2022 году будут предлагать екатеринбуржцы. Подробности конкурса на лучшую идею для фестиваля будут оглашены позже, однако уже известно, что победитель получит символический приз в размере 10 тыс. рублей, сообщили организаторы.

Напомним, 29 августа в Екатеринбурге завершился фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера". Часть зелёных насаждений, которые украшали площадь 1905 года, стала частью благоустройства уральской столицы. Всего организаторы фестиваля "Атмосфера" подарили городу 12 деревьев и 621 единицу цветущих кустарников и многолетних цветочных растений.