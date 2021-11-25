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Общество
25 ноября 2021, 21:38

Российским добровольцам, охраняющим государственную границу, могут ввести льготы

Госдума

В настоящее время границу защищают 12 393 гражданин в составе 1 216 добровольных народных дружин. Фото: сайт Госдумы РФ.

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект о том, чтобы предоставлять льготы и компенсации гражданам, участвующим на добровольных началах в защите госграницы. Сейчас льготы полагаются дружинникам, которые добровольно принимают участие в охране общественного порядка, и внештатным сотрудникам полиции.

Соответствующим законопроектом предлагается дать право на осуществление материального стимулирования, предоставления льгот, а также компенсаций добровольцам - органам государственной власти субъектов РФ и местному самоуправлению.

В настоящее время границу защищают 12 393 граждан в составе 1 216 добровольных народных дружин.

"Также пограничным органам "оказывают содействие" около 1000 членов казачьих обществ в составе 93 добровольных народных дружин. В ряде регионов дружинникам, охраняющим границы, предоставляются льготы и компенсации, а в других - нет", - отмечается на сайте Государственной думы РФ.

Областная газета Свердловской области

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