В Екатеринбурге начали сносить здание аэропорта "Уктус"

Здание начали сносить рано утром. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сносят здания аэропорта "Уктус". Демонтажные работы начались рано утром в пятницу.

За сохранность здания два года сражались общественники. За процессом сноса можно следить онлайн. Строительная техника уже разрушила большую часть здания.

Первый аэропорт Екатеринбурга демонтируют ради строительства на этой территории ТЦ "Золотой". Также здесь планируют организовать новый транспортно-пересадочный узел, в который войдёт новый автовокзал.

Тендер на демонтаж здания аэровокзала "Уктус", расположенного по адресу Белинского, 246, был размещён на сайте госзакупок 5 ноября. Максимальная начальная цена работ составляла 700 тыс. рублей.

10 ноября закупку на снос здания аэровокзала "Уктус" приостановили по требованию свердловского УФАС. В антимонопольную службу поступила жалоба о том, что в техзадании есть противоречия закону о закупках. Затем проведение тендера восстановили и выбрали подрядчика. Снос здания производит ООО Строительно-монтажное предприятие "Горремстрой". Свои услуги они оценили в 600 тысяч 705 рублей.

При разрушении здания упал трактор Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов