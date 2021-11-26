Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации со сносом аэровокзала "Уктус" в Екатеринбурге

Снос здания начался рано утром 26 ноября. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге сносят первый аэровокзал города "Уктус". Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить о ситуации.

Такое поручение было дано в связи с обращением к главе СКР одного из активистов, которые занимались спасением здания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Глава Следственного комитета поручил изучить обстоятельства сноса здания и при наличии оснований проверить действия должностных лиц, принявших такое решение. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

Здание аэропорта "Уктус" является единственным в России объектом такого назначения, построенным до Второй мировой войны.

Напомним, снос здания начался сегодня рано утром. Первый аэропорт Екатеринбурга демонтируют ради строительства на этой территории ТЦ "Золотой". Также здесь планируют организовать новый транспортно-пересадочный узел, в который войдёт новый автовокзал.