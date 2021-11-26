Учёные УрФУ выпустили словарь актуальной лексики

В нём даётся объяснение новых слов, которые появились за последние несколько лет. Фото: скриншот обложки электронной версии словаря.

Преподаватели Уральского Уральский федерального университета (УрФУ) издали словарь актуальной лексики. В нём даётся объяснение новых слов, которые появились за последние несколько лет.

Авторами нового словаря являются преподаватели кафедры языков массовой коммуникации УрФУ Татьяна Леонтьева и Анна Щетинина. В издании "Словарь актуальной лексики единения и вражды в русском языке начала XXI века" расшифровываются такие слова, как "абьюзер" (манипулятор), "деанон" (персонализация), "каучсёрфинг" (туристический обмен), "троллинг" / "интернет-троллинг" (провокация) и многие другие.

По словам доктора филологических наук Татьяны Леонтьевой, новый словарь будет интересен тому, кто услышал незнакомое слово и хочет его понять. В книге даётся объяснение слов, примеры употребления, однокоренные слова, сочетаемость с другими единицами речи. Об этом сообщает пресс-служба УрФУ.

"Значительная часть этих слов отсылает нас к идее объединения человека с другими людьми или, наоборот, к идее отстранения, противостояния, вражды. Так устроены взаимоотношения между людьми, которые то сближаются, то отдаляются друг от друга", – отмечает она.