День матери, настоящий защитник, почём дровишки? Самое интересное в номере за 27 ноября

Доброе утро, дорогие читатели!

Сегодня есть повод сказать добрые слова нашим матерям, позвонить им или наведаться в гости. В это воскресенье в России отмечают День матери. Корреспонденты «Областной газеты» отправились в одну из многодетных семей области, к преподавателю агрономии Артинского агропромышленного техникума Марине Шаровой. Она родилась в многодетной семье, а теперь и сама – мама шестерых детей: троих родных сыновей и трёх приёмных дочерей. В ноябре она стала первым лауреатом премии имени Дмитрия Дегтярёва за свои профессиональные заслуги – Марина Фёдоровна преподаёт уже больше 28 лет. Журналисты «ОГ» побывали в гостях у Шаровых и узнали, как многодетной маме удаётся уделять внимание каждому ребёнку, вести домашнее хозяйство и при этом работать.

Ещё один заметный материал этого номера – интервью с защитником футбольного «Урала» Арсеном Адамовым, с одним из лучших защитников Российской премьер-лиги. Игрок оранжево-чёрных начал регулярно попадать в различные рейтинги эффективности на поле. Недавно и вовсе был вызван в национальную сборную России. Несмотря на свои успехи, 22-летний футболист очень скромен. И немудрено: в семье, где он рос, не принято хвалить. Корреспондент «Областной газеты» встретился с Арсеном и поговорил о футбольном становлении воспитанника «Ахмата», о том, чего не хватает «Уралу» для того, чтобы выправить турнирное положение, и о катастрофе в игре России и Хорватии. А ещё – об уральском холоде, который поразил приехавшего их Чечни парня. О всём этом читайте в нашем материале.

И как всегда по субботам в «Областной газете» публикуется страничка для садоводов «Дом. Сад. Огород». В ней сегодня представлено много интересных публикаций, но вот нашей нынешней погоде больше всего соответствует материал о дровах где поднимается немаловажная для дачников тема: чем лучше топить печи. Наш корреспондент разобрался в этом вопросе и оказалось, что самые жаркие дрова – берёзовые. Ну об этом все конечно знают – скажет кто-то. Но не все осведомлены о минусе берёзовых дров – в них содержится дёготь, который при сгорании даёт много сажи. Есть свои плюсы и минусы и у других дров. Сосна горит жарко, но быстро прогорает, к тому же из-за большого количества смол дерево стреляет при горении, а это опасно. И сажи образуется много. Красивое и ровное пламя даёт ольха, но КПД – коэффициент полезного действия у неё ниже, чем у берёзы и сосны. Осина тепла даёт относительно мало, но выделяемые летучие вещества очищают дымоходы от сажи. Поэтому опытные растопники добавляют осиновые полешки как к берёзовым, так и к сосновым. Лучше использовать смесь пород: дрова берёзовые, сосновые и осиновые. Но это ещё не всё, прочитав этот материал вы узнаете как правильно складывать поленницу. А это – целая наука.