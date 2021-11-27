Мэр Екатеринбурга осмотрел яхту, которая в честь 300-летия города совершит кругосветное плавание

Кругосветное плавание стартует весной 2022 года и завершится ко Дню города в 2023 году. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга/Алина Шешеня.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в обсуждении необычного проекта, приуроченного к 300-летию уральской столицы - кругосветного путешествия на яхте. Энтузиасты из Екатеринбурга отправятся в плавание уже весной 2022 года.

Авторами проекта стали директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, и яхтсмены Сергей Катаев и Николай Паньков.

"На Урале сформировалась крепкая школа парусного спорта благодаря таким людям, как Крапивин, Сомов, Крюченков, воспитана целая плеяда спортсменов - чемпионов мира. Теперь эти сильные люди совместно с культурным и деловым сообществом готовят интересный проект кругосветного путешествия, в котором смогут представить наш город миру", - передаёт слова Алексея Орлова пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Капитан яхты Сергей Катаев отметил, что они поплывут вокруг света на единственной в мире яхте из авиационного титана. Корпус судна был изготовлен на заводе "Уралхиммаш".

В свою очередь Сергей Каменский заявил, что путешествие на яхте - это воплощение нереализованного проекта "Екатеринбург - порт шести морей".

"Это воплощение мечты о море. Это отсылка к будущей истории уральского архипелага, который останется над водой в случае глобального потепления. Команда проекта выберет те точки на карте мира, где живут выпускники города - будь то люди, идеи или машины - герои или технологии, которые внесли вклад в развитие Екатеринбурга", - рассказывает директор музея истории Екатеринбурга.

Одна из целей кругосветного плавания - пригласить молодёжь из разных уголков мира на летнюю Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге. Яхта, в частности, посетит немецкий город Зиген, где родился отец-основатель столицы Урала Георг Вильгельм де Геннин, японский город Кобе, металлургия которого основана на технологиях завода "Уралмаш", и Амстердам, в котором действуют филиалы екатеринбургских компаний в области дизайна и дополненной реальности.

Кругосветное плавание стартует весной 2022 года и завершится ко Дню города в 2023 году.