Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с Днём матери

Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчанок за воспитание достойных граждан и весомый вклад в соцразвитие области и России. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня, 28 ноября, отмечается День матери. Жительниц Свердловской области с этим праздником поздравил глава региона Евгений Куйвашев.

"В этот добрый праздник мы говорим слова благодарности нашим мамам, самым любимым и дорогим людям, за их любовь и заботу, терпение и мудрость, внимание и поддержку, которые сопровождают нас на протяжении жизни, вдохновляют, дают уверенность в себе", – говорится в обращении.

Губернатор отметил, что поддержка семьи, материнства и детства – важнейший приоритет демографической политики страны. На Среднем Урале, по его словам, реализуются все меры соцподдержки малообеспеченных и многодетных семей. При этом число последних в регионе с каждым годом растёт. Причина тому – строительство детсадов и школ, благоустройство дворов и детских площадок, развитие здравоохранения.

Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчанок за воспитание достойных граждан и весомый вклад в соцразвитие области и России. "Желаю крепкого здоровья вам и вашим детям, счастья, благополучия, мира и добра в семье", – подытожил он. Полный текст поздравления опубликован в печатной версии "Областной газеты" за 27 ноября.

Напомним, многодетным матерям региона, воспитавшим пять и более детей, вручается знак отличия "Материнская доблесть". В 2020 году его получили 536 женщин. Кроме того, ежегодным событием становится областной конкурс "Семья года". В этом году победила семья Волгиных из Нижней Салды.