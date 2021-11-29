Улицу в столице Урала назвали в честь библиотекаря

Улица Елизаветы Кремлёвой разместится в Октябрьском районе. Фото: документ.

Улица на территории планировочного района Истокского в Екатеринбурге получила название «Елизаветы Кремлёвой». Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как говорится в документе, размещённом на сайте мэрии, сведения о присвоении наименования будут размещены в государственном адресном реестре. Этим займётся департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации. Проконтролирует - замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

Напомним, предложение назвать улицу уральской столицы в честь библиотекаря Елизаветы Кремлёвой прозвучало на первом заседании обновлённой комиссии по наименованиям топонимических объектов.

Елизавета Кремлёва - библиотекарь, одна из основательниц Екатеринбургской общественной библиотеки им. Белинского (ныне Свердловская областная универсальная научная библиотека имени В. Г. Белинского). Она была первой заведующей данного учреждения. Её вклад - 2,5 тысячи книг.

Ранее стало известно о том, что на карте города появятся улицы 100-летия Уральского университета и Универсиады. Они проложены в Новокольцовском районе, где строятся объекты Всемирных студенческих игр.

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