В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 29 ноября

Машины не стоит парковать вблизи деревьев и рекламных щитов. Фото: Галина Соловьёва.

Местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Непогода обрушится на регион 29 ноября.

Гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности. ГУ МЧС России по региону напоминает о том, что находясь дома стоит закрыть окна и отключить электроприборы, газ, а также перекрыть водопровод.

Если сильный ветер застал вас на улице необходимо отойти подальше от неустойчивых конструкций, при возможности укрыться в здании. Автовладельцев просят быть максимально внимательными на дорогах - пытайтесь избегать резких манёвров. Также водителям не стоит парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».