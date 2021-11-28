Темы дня

Общество
28 ноября 2021, 15:33

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 29 ноября

непогода

Машины не стоит парковать вблизи деревьев и рекламных щитов. Фото: Галина Соловьёва.

Местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Непогода обрушится на регион 29 ноября.

Гражданам рекомендуется соблюдать меры безопасности. ГУ МЧС России по региону напоминает о том, что находясь дома стоит закрыть окна и отключить электроприборы, газ, а также перекрыть водопровод.

Если сильный ветер застал вас на улице необходимо отойти подальше от неустойчивых конструкций, при возможности укрыться в здании. Автовладельцев просят быть максимально внимательными на дорогах - пытайтесь избегать резких манёвров. Также водителям не стоит парковать машины вблизи деревьев и рекламных щитов.

Об инцидентах и необходимости оказания помощи свердловчане могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.11.2021, 16:57 / Общество
Глава Среднего Урала поздравил еврейскую общину с Ханукой
28.11.2021, 16:25 / Экономика
С 1 декабря у трёх категорий россиян повысятся пенсии
28.11.2021, 15:33 / Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 29 ноября
28.11.2021, 14:33 / Общество
Тагильский поднос вошёл в число победителей конкурса National Geographic
28.11.2021, 13:51 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 716 случаев заражения COVID-19