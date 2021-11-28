В Свердловской области потеплеет до +3 градусов

В Екатеринбурге 29 ноября будет 0...-2ºС, 30 ноября и 1 декабря – +1...+3ºС. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие три дня в Свердловской области ожидается потепление до +3 градусов. Будет ветрено и снежно.

По данным Уральского гидрометцентра, в ближайшую ночь столбик термометра покажет -3...-8ºС. Днём воздух прогреется до +2...-3ºС. Синоптики предупреждают о ветре с порывами до 18 м/с. Ранее региональное МЧС напомнило о необходимости соблюдать меры безопасности.

В последующие две ночи будет 0...-5ºС и +1...-4ºС соответственно. Дневные показатели будут совпадать – -2...+3ºС. Во вторник и среду ожидаются метели, гололёд и ветер с порывами до 15 м/с.

В Екатеринбурге 29 ноября будет 0...-2ºС, 30 ноября и 1 декабря – +1...+3ºС.

Фото: Уральский гидрометцентр

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