Свердловские национально-культурные объединения отпраздновали юбилей татарского поэта Габдуллы Тукая

На выставке были представлены произведения татарского поэта. Фото: «Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга»

В уральской столице состоялся социально-культурный проект «Замандаш» (с тат. «Современник»). Он был приурочен к 135-летию со дня рождения татарского народного поэта, литературного критика, публициста, общественного деятеля и переводчика Габдуллы Тукая.

Мероприятие организовала«Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга» при поддержке Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области.

Как сообщил «Областной газете» руководитель автономии Владислав Яхин, программа проекта состояла из мастер-класса по вокальному мастерству и национальной борьбе «Корэш», выставки, концерта и круглого стола, посвященного жизни и творчеству Габдуллы Тукая. В них участвовали не только татары, но и представители других народов, живущих на Среднем Урале. В том числе активисты марийского, чувашского, казахского, таджикского и других национально-культурных объединений. В частности, заместитель руководителя Свердловской региональной общественной организации «Евразия-Казахстан» Галия Аманжулова рассказала о том, что в Казахстане ценят творчество татарского поэта. В городе Уральск, в котором он жил более десяти лет, есть музей Габдуллы Тукая, а одна из улиц названа в его честь.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открыли памятник татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

2021-й год считается юбилейным. 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая отмечалось 26 апреля.