Умер глава полиции Краснотурьинска Валерий Стребков

Валерий Стребков прослужил в органах внутренних дел 37 лет. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Скончался начальник полиции Краснотурьинска Валерий Стребков. Ему было 62 года.

Начальник Межмуниципального отдела МВД России "Краснотурьинский" полковник полиции Валерий Стребков скончался 29 ноября в 5 часов утра. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"С апреля по сентябрь 2004 года Валерий Стребков нёс в составе сводного отряда боевую вахту на территории Северо-Кавказского региона, является ветераном боевых действий и почётным сотрудником МВД. Под его началом райотдел долгое время по показателям оперативно-служебной деятельности занимал лидирующие позиции, неоднократно отмечался главком, как один из лучших в гарнизоне", - рассказал Валерий Горелых.

Валерий Стребков проработал в органах внутренних дел 37 лет. За это время он был награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, медалями "За безупречную службу", "За доблесть в службе". В 2018 году получил знак "Почётный сотрудник МВД"