Темы дня

Общество
29 ноября 2021, 13:47

В Екатеринбурге судебные приставы вычислили должницу по снимку в соцсетях

Toyota RAV4

Автомобиль передан на ответственное хранение взыскателю – банку. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге у местной жительницы арестовали автомобиль Toyota RAV4. Она задолжала банку 570 тысяч рублей.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, екатеринбурженка перестала платить по кредиту и скрылась от кредиторов. По месту регистрации не проживала, местонахождение своего автомобиля скрывала.

Найти машину удалось по фотографии, которую должница опубликовала в соцсети. Судебный пристав-исполнитель увеличил снимок и увидел название улицы и номер дома. Сотрудники ведомства выехали по указанному адресу, где и обнаружили автомобиль.

В отношении Toyota RAV4 был составлен акт описи и ареста. Автомобиль передан на ответственное хранение взыскателю – банку. Если в ближайшее время долг не будет погашен, транспортное средство реализуют на торгах.

Читайте также:

После оплаты долга в 4,5 млн у екатеринбурженки повторно арестовали BMW X6.

За долг по автокредиту у екатеринбуржца арестовали Mercedes S350.

В Екатеринбурге приставы опечатали семь промышленных кранов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.11.2021, 15:50 / Экономика
ЦБ РФ выпускает в обращение памятные монеты «Творчество Юрия Никулина»
29.11.2021, 15:49 / Общество
Законы о QR-кодах в транспорте обсудят на заседании комитета по соцполитике свердловского Заксобрания
29.11.2021, 15:42 / Общество
Спасатели предупреждают свердловчан о непогоде 30 ноября
29.11.2021, 15:38 / Общество
В Екатеринбурге оштрафовали экс-сотрудника сотовой связи за передачу личных данных
29.11.2021, 15:29 / Общество
Участники поискового метеоритного отряда УрФУ по пути из Антарктиды застряли в Кейптауне