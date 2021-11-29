В Екатеринбурге судебные приставы вычислили должницу по снимку в соцсетях

Автомобиль передан на ответственное хранение взыскателю – банку. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге у местной жительницы арестовали автомобиль Toyota RAV4. Она задолжала банку 570 тысяч рублей.

По данным пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области, екатеринбурженка перестала платить по кредиту и скрылась от кредиторов. По месту регистрации не проживала, местонахождение своего автомобиля скрывала.

Найти машину удалось по фотографии, которую должница опубликовала в соцсети. Судебный пристав-исполнитель увеличил снимок и увидел название улицы и номер дома. Сотрудники ведомства выехали по указанному адресу, где и обнаружили автомобиль.

В отношении Toyota RAV4 был составлен акт описи и ареста. Автомобиль передан на ответственное хранение взыскателю – банку. Если в ближайшее время долг не будет погашен, транспортное средство реализуют на торгах.

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