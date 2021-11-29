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Общество
29 ноября 2021, 16:24

Главного бухгалтера Управления делами губернатора Свердловской области наградили знаком отличия

Медаль на лацкане пиджака

Награду присудили за особые заслуги в сфере социально-экономического развития региона. Фото: Павел Ворожцов

Главного бухгалтера Управления делами губернатора Свердловской области и Правительства региона Елену Бублик отметили региональной наградой. Ей присудили знак отличия  "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.

Как говорится в указе, подписанном главой региона Евгением Куйвашевым, Елена Бублик награждена "за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области". Соответствующий документ будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты".

Напомним, на прошлой неделе знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени отметили свердловского министра промышленности и науки Сергея Пересторонина. 23 ноября ему исполнилось 60 лет.

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Областная газета Свердловской области

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