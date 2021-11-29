Главного бухгалтера Управления делами губернатора Свердловской области наградили знаком отличия

Главного бухгалтера Управления делами губернатора Свердловской области и Правительства региона Елену Бублик отметили региональной наградой. Ей присудили знак отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.
Как говорится в указе, подписанном главой региона Евгением Куйвашевым, Елена Бублик награждена "за особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области". Соответствующий документ будет опубликован в завтрашнем номере "Областной газеты".
Напомним, на прошлой неделе знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени отметили свердловского министра промышленности и науки Сергея Пересторонина. 23 ноября ему исполнилось 60 лет.
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