В Свердловской области заработала горячая линия по вопросам социальной защиты инвалидов

Звонки принимаются три дня. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области начала работу горячая линия по вопросам соцзащиты людей с ограниченными возможностями здоровья. Звонки будут принимать в течение трёх дней.

Работу линии организовало Управление Генеральной прокуратуры по УрФО, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Жители региона могут сообщить о нарушениях законодательства в сфере социальной защиты инвалидов 29, 30 ноября и 1 декабря. Звонки принимаются с 10:00 до 16:30 с перерывом с 13:00 до 14:00. Для свердловчан работает номер: 8 (343) 376-82-61.

Напомним, Управление Генеральной прокуратуры по УрФО организовало работу горячей линии на территории всего округа.