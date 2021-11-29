Празднование 300-летия Нижнего Тагила растянется на три дня

12, 13, 14 августа - будут праздничными. Фото: Павел Ворожцов.

В Нижнем Тагиле обсудили подготовку и проведение юбилейного Дня города. 300-летие муниципалитет отметит уже в следующем году.

По мнению мэра Владислава Пинаева, подготовку праздника, который состоится во второй уикенд августа, необходимо начинать уже сегодня. Об этом он заявил в ходе совещания в горадминистрации. На встрече также присутствовали замглавы города и руководители всех профильных управлений муниципалитета.

Присутствующие озвучили свои предложения. В их числе были лазерное шоу, фейерверки, концерты приглашённых звёзд, уличные соревнования, музыкальные мероприятия, КВН и многое другое. Как уточнили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, итоговая программа будет формироваться после сбора и рассмотрения всех вариантов.

"300 лет городу - серьезная дата. Поэтому пятница, суббота, частично воскресенье - 12, 13, 14 августа - будут праздничными. Готовим праздничный марафон. Будут выступления звёзд, яркие шоу на разных площадках, возможно, даже фестиваль фейерверков. Считаю, что юбилейный день города должен запомниться тагильчанам надолго", - отметил глава города.

Напомним, Екатеринбург отметит своё 300-летие в 2023 году.

Читайте также:

В год 300-летия Нижнего Тагила в городе пройдёт "Стенограффия".