Снижаем ставки, пятёрка по воспитанию и почти сгоревшие заживо: самое интересное в номере «Областной газеты» за 30 ноября

Доброе утро, дорогие читатели! Предлагаем вам познакомиться со свежим номером «Областной газеты».

Минфин Свердловской области взял под особый контроль государственный долг региона, величиной которого регулярно возмущаются сетевые СМИ и блогеры. В ближайшее время он должен опуститься ниже 39 процентов от объёма собственных доходов. Как заявил в минувшую пятницу на подведении итогов работы согласительной комиссии по бюджету на 2022 год и.о. вице-губернатора области Олег Чемезов, сейчас мы плавно приближаемся к этому показателю. Подробности – в материале «Облгазеты».

Ребёнку шесть лет и девять месяцев – нужно ли отправлять его в школу? Подросток не хочет учиться? Когда нужно начинать приучать ребёнка к самостоятельности? На все эти и другие вопросы ответили педагоги и психологи во время Всероссийской недели родительской компетентности. «Облгазета» собрала самые важные ответы на родительские вопросы.

А теперь о менее приятном. Такие совпадения случаются нечасто: 23 ноября 2020 года Аркадий Аксёнов поджёг дом, где находились его жена, тёща и десятилетний сын, а 23 ноября 2021 года судья Свердловского областного суда Павел Неретин огласил приговор. 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, плюс полтора года ограничения свободы после отбытия наказания, плюс возмещение материального вреда. Подробности этой жуткой истории – в нашем материале.

И напоследок о спорте. В середине ноября в Континентальной хоккейной лиге была пауза на матчи национальных команд. Из «Автомобилиста» вызовы в сборную России получили два игрока: голкипер Владимир Галкин отправился на Кубок Карьяла, а защитник Александр Щемеров провёл три встречи в составе Олимпийской сборной России (ближайший резерв) на Кубке Германии. Для воспитанника екатеринбургской школы хоккея это уже второй Кубок Германии в карьере: он получал вызов в 2019 году. Александр Щемеров дал эксклюзивное интервью «ОГ», которое можно прочитать здесь.