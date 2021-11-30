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30 ноября 2021, 08:59

Евгений Куйвашев создал рабочую группу по подготовке изменений в закон об объектах культурного наследия

Объект культурного наследия

В рабочую группу по объектам культурного наследи вошли шесть человек. Фото: Нина Георгиева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по подготовке изменений в закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ". В неё вошли шесть человек.

Возглавил рабочую группу первый зампредседателя свердловского Заксобрания Виктор Шептий.

Среди пяти её членов: областной министр энергетики и ЖКЖ Николай Смирнов, начальник регионального Управления госохраны объектов культурного наследия Евгений Рябинин, замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов (по согласованию), директор МКУ "Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия" Леонид Генин (по согласованию), директор МАУ ГО "город Ирбит" Свердловской области "Центр охраны памятников истории и культуры" Владимир Мантуров (по согласованию).

"Создать рабочую группу по разработке предложений по внесению изменений в Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", - говорится в тексте распоряжения, опубликованного на региональном интернет-портале правовой информации.

Фото: распоряжение
Фото: распоряжение
Областная газета Свердловской области

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