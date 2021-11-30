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Общество
30 ноября 2021, 10:26

Ушла из жизни бывший главный редактор E1.RU Наталия Попова

Скончалась бывший главный редактор E1.RU Наталия Попова. Ей было 42 года.

Об этом сообщила редакция интернет-портала. Причины её смерти не названы.

Наталия Попова трудилась главным редактором издания, а затем стала директором по развитию в Сети городских порталов. В конце октября уволилась. После 16 ноября с ней не было никакой связи. О её смерти коллеги узнали две недели спустя.

Как рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, cообщениe о смерти Наталии Поповой поступило в правоохранительные органы поздним вечером 29 ноября. При осмотре признаков криминальной смерти не установлено. По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, заявление о пропаже бывшего главного редактора интернет-портала поступило от её брата в дежурную часть ОП № 9 УМВД России по городу Екатеринбургу.

Редакция «Областной газеты» выражает соболезнования родным и близким Наталии Поповой.

Областная газета Свердловской области

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Ушла из жизни бывший главный редактор E1.RU Наталия Попова