В Свердловской области росгвардейцы спасли сорвавшегося со скалы туриста

Мужчины несли пострадавшего на самодельных носилках. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области турист сорвался с одной из скал массива "Семь Братьев". Его спасли росгврадейцы, которые приехали на отдых с семьями в это же место.

Сотрудники транспортного ОМОНа Управления Росгвардии по Свердловской области вместе с семьями отправились в поход на скалы "Семь Братьев". У подножия они увидели группу людей; люди столпились вокруг лежащего на земле человека. Он не мог двигаться, ему требовалась медицинская помощь.

Росгвардейцы наложили на травмированную ногу мужчины шину из подручных материалов и вызвали экстренные службы. Затем они соорудили носилки и несколько часов несли пострадавшего по лесной тропе до автодороги, где их уже ждала скорая помощь, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

"Как выяснилось со слов пострадавшего, он приехал полюбоваться одними из самых популярных скал Среднего Урала в составе тургруппы из Перми. Во время подъема мужчина поскользнулся и не смог удержать равновесие. Сейчас он находится в больнице пос. Чусовой Пермского края и готовится к операции, состояние спасённого туриста врачи оценивают как удовлетворительное", - говорится в сообщении.