Темы дня

Общество
30 ноября 2021, 15:04

В Свердловской области изменится номер горячей линии Пенсионного фонда

Пенсионное удостоверение, мелочь и флаг

По телефону можно обратиться с вопросами пенсионного обеспечения и социальных выплат. Фото: Владимир Мартьянов

Пенсионный фонд в Свердловской области изменил номер горячей линии. Обновление начинает действует с 1 декабря.

Со среды жители региона могут обратиться по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат по телефону: +7 (343) 263-75-01. Об этом сообщают в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

Время работы телефона горячей линии:

  • понедельник - четверг с 8:30 до 17:30,
  • пятница - с 8:30 до 16:30.

Напомним, в Свердловской области по 1 декабря работает горячая линия по вопросам социальной защиты инвалидов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.11.2021, 15:56 / Общество
В Свердловской области с коронавирусом госпитализировано 89 детей
30.11.2021, 15:28 / Общество
В России не планируют вводить штрафы за отказ от вакцинации от коронавируса
30.11.2021, 15:25 / Общество
В Екатеринбурге закрыли открытый в пятницу каток в парке Маяковского
30.11.2021, 15:06 / Общество
Заявки на социальную газификацию подали 12,8 тысячи свердловчан
30.11.2021, 15:04 / Общество
В Свердловской области изменится номер горячей линии Пенсионного фонда