В Свердловской области изменится номер горячей линии Пенсионного фонда

По телефону можно обратиться с вопросами пенсионного обеспечения и социальных выплат. Фото: Владимир Мартьянов

Пенсионный фонд в Свердловской области изменил номер горячей линии. Обновление начинает действует с 1 декабря.

Со среды жители региона могут обратиться по вопросам пенсионного обеспечения и социальных выплат по телефону: +7 (343) 263-75-01. Об этом сообщают в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

Время работы телефона горячей линии:

понедельник - четверг с 8:30 до 17:30,

пятница - с 8:30 до 16:30.

Напомним, в Свердловской области по 1 декабря работает горячая линия по вопросам социальной защиты инвалидов.