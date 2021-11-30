В Екатеринбурге закрыли открытый в пятницу каток в парке Маяковского

В этом году зимний сезон в парке хотели начать раньше обычного. Фото: пресс-служба парка.

В Екатеринбурге временно закрыли каток "Северное сияние" в парке Маяковского. Из-за тёплой погоды ему удалось проработать только три дня.

Каток первый раз открыли вечером в пятницу, 26 ноября. Новую дату открытия в ЦПКиО пока не называют.

"Каток "Северное сияние" закрыт из-за погодных условий. Температура воздуха, которую синоптики обещают на ближайшие дни, не способствует хорошему состоянию льда, а значит катание небезопасно и невозможно. Про точную дату открытия мы сообщим позже в отдельной публикации. Надеемся на скорое появление настоящей зимы и всех зимних развлечений", - рассказали в парке Маяковского.

Напомним, что в прошлом году открытие катка в парке состоялось только в середине декабря.

В ближайшее время синоптики Уральского гидрометцентра обещают днём до 0...+4 градусов в Екатеринбурге.

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