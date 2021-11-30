Полёты - лесом

Ангары устанавливаются прямо на бетонном покрытии бывшей взлётно-посадочной полосы, это бытовки-времянки. Фото: Марина Иванова (Красноуфимск)

Интересную новость на днях сообщили наши красноуфимские коллеги: на территории местного аэродрома, который простаивал много лет, вдруг появились новые ангары. Жители города поначалу обрадовались - неужели воздушную гавань возрождают? Но всё оказалось куда прозаичнее...

Никому не нужный

Аэропорт с 800-метровой взлётно-посадочной полосой появился на въезде в Красноуфимск (село Приданниково) ещё до Великой Отечественной войны, пишет городской портал "KSK66.ru". Он принимал самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-8 из свердловского аэропорта "Уктус". Аэропорт был востребован: от уральской столицы до города - 200 с лишним километров, на машине ехать почти три часа, а лететь на самолёте - меньше часа. Регулярные рейсы совершались до 2000-х годов, а потом всё рухнуло - компанию «Второе свердловское авиапредприятие», которой принадлежал красноуфимский аэродром, признали банкротом.

Спасти воздушную гавань вызвался один из красноуфимских предпринимателей - в 2012 году он выкупил площадку, сделал к ней дорогу, небольшое здание вокзала и заявил, что будет возрождать малую авиацию, а также устраивать авиапрогулки и прыжки с парашютом для всех желающих (естественно, за плату). Но только на оформление всех разрешительных документов у бизнесмена ушло два года. В итоге предприниматель прогорел и был вынужден выставить аэродром на продажу - всего за 5 млн рублей. Местные журналисты помнят, как вдоль дорог появились рекламные щиты с надписью "Продам аэропорт г. Красноуфимск". Но желающих приобрести площадку не нашлось.

Кстати На красноуфимском аэродроме снимался фильм "Ехали два шофёра" (реж. А.Котт, 2001 г.). Дебютную роль в нём исполнил ныне популярный актёр Павел Деревянко.

Китайское дело

Последние несколько лет красноуфимский аэродром был автодромом: там проводили тренировки городские автошколы и просто гоняли частники, оттачивая мастерство вождения. Но этой осенью жители заметили - на территории неожиданно появились ангары. Как выяснилось, на площадку зашло предприятие... по переработке древесины (берёзового шпона) - ООО "Леспромимпорт". Работать оно начнёт со следующего года, и это проект областного министерства инвестиций и развития.

Интересно, что юридически ООО "Леспромимпорт" располагается в селе Логиново Белоярского района (где, кстати, действует аэродром!). В реестре субъектов малого и среднего предпринимательства предприятие числится с 2018 года, с уставным капиталом 12,5 тысячи рублей. А руководителем его, по данным ФНС, является некий Дин Цинцзюнь.

Судя по информации регионального агентства по привлечению инвестиций, ООО "Леспромимпорт" - китайский партнёр Свердловской области. В прошлом году агентство заключило соглашение о сопровождении инвестиционного проекта данного предприятия. "Реализуется проект по строительству завода глубокой переработки древесины, будет создано 35 рабочих мест, продукция пойдёт на экспорт", цитирует агентство областного министра инвестиций и развития Викторию Казакову.

Вот так выглядит старый аэродром сегодня. Фото: Марина Иванова (Красноуфимск)

А всё законно

Красноуфимские жители заволновались: аэродром со взлётной полосой - это стратегический объект. Законно ли на нём строить что-то? А если, не дай бог, какому-нибудь самолёту понадобится экстренная посадка? Таких случаев по всей России немало, и взлётная полоса, пусть даже заброшенная, куда удобнее, чем поляна в лесу или поле. В соцсетях посыпались комментарии: "хотелось бы услышать, насколько это законно", "неужели не нашлось другого места для лесопилки", "проверить бы надо, что это за дело", написали уральцы.

Как сообщил глава Красноуфимского района Олег Ряписов, частное предприятие на месте старого аэродрома работает на законных основаниях:

- Объект был в частных руках, потом собственник его продал данной деревообрабатывающей компании. Мы встречались, всё обговаривали. Сразу скажу, что никакой лес в окрестностях Красноуфимска рубить не будут - компания будет закупать его в Пермском крае, Башкирии и перерабатывать у нас. Что же касается авиации, вертолётные площадки на разные экстренные случаи у нас есть - в самом Красноуфимске, у соседей - в Ачитском районе. Так что проблем быть не должно.

Информацию подтвердили в пресс-службе Росавиации: красноуфимский аэродром больше 10 лет не числится в государственном реестре аэродромов гражданской авиации страны, он устарел по всем параметрам и не имеет сертификатов на воздушную деятельность. И эту площадку вполне можно использовать под какой-то другой объект. "Реанимировать" аэродром практически нереально - это потребует огромных средств.

Провал авиации По данным "Российской газеты", во времена СССР в Свердловской области насчитывалось 23 аэродрома местных воздушных линий, к 2000 годам их количество сократилось до 17, а в 2006 году - до одного (аэропорт Кольцово). Местные аэродромы действовали в Серове, Ивделе, Сосьве, Тавде, Североуральске, Красноуфимске, Алапаевске и в других удалённых от центра региона округах. Общая стоимость аэродромов превышала 600 млн рублей. За их работу отвечало ОАО "Второе Свердловское авиапредприятие". В 2008 году в отношении него началась процедура банкротства (кредиторская задолженность превысила 60 млн рублей). Аэродромы были выставлены на продажу (к примеру, серовский аэропорт продавали за 25 млн рублей) и попали в частные руки. В 2011 году областное правительство заявило о намерении возродить местное авиасообщение. Нашёлся инвестор - УГМК. Но позже проекты заморозили. Сейчас большинство уральских аэродромов находятся в заброшенном состоянии. Чиновники говорят, что возобновлять авиасообщение нерентабельно, да и потребности у населения нет, хотя сами жители удалённых территорий утверждают, что это не так.