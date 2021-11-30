Ушёл из жизни Алексей Зыков, предлагавший наградить погибших, но не удостоенных орденами и медалями солдат

Алексей Зыков был убеждён, что все, кто сложил головы в войне с фашизмом, достойны быть награждёнными Фото: Галина Соловьёва

В октябре на странице «Старшее поколение» вышел материал о председателе Свердловского общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексее Зыкове (см. «ОГ» №182 от 01.10.2021). Отклики на него до сих пор поступают в редакцию, но Алексей Александрович их уже не прочтёт: он скончался после тяжёлой болезни. Однако высказанную им идею – наградить погибших в Великой Отечественной войне солдат, не удостоенных орденов и медалей, хотят осуществить.

– Я считаю, что настала пора наградить всех, кто погиб или пропал без вести в ходе боёв, умер от ран и болезней, сгинул в плену во время Второй мировой войны, – с жаром убеждал журналиста «ОГ» Алексей Зыков. – Все они внесли свой вклад в Победу, хотя не все были отмечены медалями и орденами. Надо обязательно это исправить и вручить награды их детям, внукам, правнукам.

Этого человека не случайно волновала тема войны и страшной цены, которую наш народ заплатил за Победу. Его матери, Павле Васильевне, пришлось поднимать четверых детей в одиночку. Глава многодетной семьи, Александр Зыков, ушёл на фронт. Последнее письмо жене он написал в 1943 году из госпиталя, где проходил лечение после ранения и откуда он снова отправился воевать. Следующим было официальное извещение: «Ваш муж, рядовой Александр Алексеевич Зыков, пропал без вести…»

Пропал – не значит убит. Павла Васильевна, как рассказывал Алексей Александрович, до последнего часа своей жизни не верила в гибель мужа. Таким, как она, пришлось нелегко. Пенсию на детей за без вести пропавших воинов не платили, и молодой женщине надо было растить четверых детей на крошечную зарплату столовского повара. Ребятам тоже было несладко. Алексей Александрович так и не смог забыть один эпизод из своего детства. За какую-то мальчишескую провинность в школе его вызвали на комиссию. На вопрос: «Где твой отец?» он ответил: «Погиб на фронте». А учительница, поджав губы, уточнила: «Не погиб его отец, а пропал без вести».

Долгие годы это было как клеймо. И Алексей Зыков, став взрослым, начал бороться за восстановление справедливости по отношению к тем, кто сгинул в боях, не попав в списки погибших. Вместе с единомышленниками ему удалось вернуть из небытия фамилии сотен солдат, которые числились без вести пропавшими, дать возможность их родственникам и потомкам гордиться братьями, отцами, дедами. Команде Алексея Зыкова удалось найти множество мест захоронений, о которых не знали родные.

- 30 ноября все, кто знал Алексея Александровича Зыкова, собрались, чтобы почтить его память, – говорит врио председателя движения «Семьи погибших воинов» Александр Ручко. – И мы дали себе слово сделать всё возможное, чтобы воплотить в жизнь идею Алексея Александровича, которую он высказал в «Областной газете». В 1985 году всем фронтовикам, которые не были отмечены наградами, вручили орден Отечественной войны. Но коснулось это только живых, о погибших тогда не подумали. Теперь настала пора исправить несправедливость.

Соответствующие обращения, по словам Александра Ручко, были подготовлены на имя губернатора Свердловской области и депутатов Госдумы ещё до болезни Алексея Зыкова. Ждали, что он выйдет из больницы и подпишет их. Не вышел. Но его дело будет продолжено, ведь на место сыновей и дочерей погибших солдат приходят их внуки и правнуки.

Опубликовано в №222 от 01.12.2021