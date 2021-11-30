Полярнику из Екатеринбурга Александру Прокопьеву доставили номер «ОГ» в Антарктиду

Александр Прокопьев прочитал «ОГ» после окончания рабочего дня в радиорубке «Новолазаревской». Фото: Из личного архива Александра Прокопьева.

Уралец Александр Прокопьев, старший брат космонавта Сергея Прокопьева, получил номер «Облгазеты» с публикацией о его жизни на полярной станции «Новолазаревская» в Антарктиде. Эксклюзивное интервью с екатеринбуржцем было опубликовано в № 178 от 25.09.2021.

Газету Александру Прокопьеву передал космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который 13 ноября высадился на Южном континенте в составе поискового отряда метеоритной экспедиции Уральского федерального университета. Учёные прибыли на «Новолазаревскую» из Кейптауна самолётом Basler BT-67. На станции они пробыли сутки, прежде чем отправиться на поиски метеоритного вещества в горном массиве Вольтат на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

– Для меня это стало большой неожиданностью, – рассказал «ОГ» Александр Прокопьев. – О встрече с Сергеем Кудь-Сверчковым мы договорились за месяц до его приезда, но он ничего не говорил о том, что привезёт с собой «Облгазету». Очень интересно было её почитать и узнать, чем живёт Средний Урал — в Антарктиде подписку на газеты оформить невозможно из-за нерегулярного транспортного сообщения, поэтому любое печатное издание для полярников как глоток свежего воздуха. Показал «ОГ» своим коллегам по 66-й Российской антарктической экспедиции, они в основном из Санкт-Петербурга — ребята порадовались тому, какая классная газета есть в Свердловской области.

Александр Прокопьев вернётся в Екатеринбург следующей весной, когда закончится его годовая вахта на «Новолазаревской», где он работает специалистом по радиообеспечению. А Сергей Кудь-Сверчков и ещё пять членов метеоритной экспедиции УрФУ под руководством научного сотрудника вуза Александра Пастуховича прибудут в Россию в декабре — после завершения двухнедельной поисковой операции, которая увенчалась успехом, они застряли в Кейптауне из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса в ЮАР. После возвращения уральцев домой «ОГ» непременно расскажет о результатах их работы в Антарктиде