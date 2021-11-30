Рецепт нескучной осени от членов сообщества «Молодые сердца» в Екатеринбурге

Команда «Молодые сердца» к сдаче норм ГТО готова. Фото: Маргарита Забуга

«Здравствуйте! У меня нет ни сада, ни огорода, дети выросли и уехали. Теперь я всё время одна. Слышала, что где-то в Екатеринбурге для пенсионеров администрация города или района организует летний лагерь дневного пребывания. Очень хотелось бы узнать, как можно попасть в такой коллектив? А может быть, мы сможем организовать такой лагерь сами?» – спрашивает наша читательница Александра Гагаркина из Первоуральска.

«ОГ» узнала, где создан и действует вот уже шесть лет (за исключением прошлого, 2020 года) летний лагерь отдыха для пенсионеров и в каком районе Екатеринбурга жителям преклонного возраста одиночество не грозит.

Все участники сообщества «Молодые сердца» живут в посёлке Елизаветинском в Чкаловском районе. Идейным вдохновителем и неиссякаемым источником энергии вот уже десять лет является председатель совета ветеранов посёлка Маргарита Забуга. Неуспокоенность, стремление всем помочь и всех обогреть, умение договориться с любым руководителем и неумение сидеть сложа руки стали отправной точкой в организации сообщества. Вместе с единомышленниками Ниной Токаревой и Бибинур Набиуллиной они готовы воплотить в жизнь любую идею.

– Вот это мы благоустраиваем свою территорию, каждый у своего дома, делаем клумбы, сажаем цветы, – рассказывает Маргарита Михайловна, перебирая фотографии, – чтобы машины близко к дому не ставили. Это – идём в музей камнерезного искусства, тут мы – во время субботника в парке на берегу нашего пруда, здесь – играем в боулинг, а на этой фотографии вся наша команда после сдачи норм ГТО…

Впервые летний отдых для членов сообщества «Молодые сердца» был организован советом ветеранов в 2014 году. Дом культуры посёлка предоставил свою площадку, а средства – депутаты городской думы. Одна смена, которая длится 15 дней, рассчитана на 30 человек. Если есть необходимость, врач из числа таких же пенсионеров – «у нас два своих терапевта» – может измерить давление, температуру, а вот утренняя лечебная дыхательная гимнастика для всех обязательна. Бессменно все шесть лет её ведёт Нина Бурмистрова.

– В хорошую погоду нас не догонишь, – подмечает Маргарита Забуга. – Мы часто ходим в музеи, на выставки, в театры. Сплавляемся по реке Серге на катамаранах, взбираемся на горы Татищева и Благодать… Или просто ходим гулять в наш Уктусский лесопарк. Играем в футбол, волейбол, шашки и шахматы.

2020 год для «Молодых сердец» посёлка Елизаветинского, как и для всех, стал годом самоизоляции. Лагеря не было, но его отсутствие не помешало общаться пенсионерам онлайн. Для них нет преград и в виртуальном пространстве: 45 пенсионеров окончили курсы пользователей персонального компьютера. Так что могут сами настроить и посмотреть видеотрансляцию. Этим воспользовалась правнучка Маргариты Михайловны восьмиклассница Александра, которая провела видеоэкскурсию по Екатеринбургу – столице конструктивизма.

Пока Маргарита Забуга рассказывала «Облгазете» о летнем отдыхе, ей звонили пенсионеры из Сысерти, Алапаевска, Берёзовского, Полевского.

– Все хотят стать частью сообщества «Молодые сердца», – говорит пенсионерка. – Рецепт нескучной осени прост… – И вновь прервалась на очередной телефонный звонок: – Маргарита Михайловна у телефона, слушаю вас…

Опубликовано в №222 от 01.12.2021